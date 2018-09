Rottweil Uniformen als kleiner Vorgeschmack

Rottweil. Doch bis das Historienspiel realisiert werden kann, wird wohl noch etwas Zeit ins Land gehen. Mit einer kleinen Veranstaltungsreihe möchte der Verein jetzt das Interesse für das "große Event" wecken.

"Wir lassen derzeit zwei Uniformen von Hofgerichtsboten nach historischen Vorlagen schneidern", berichtet die Initiatorin und Vereinsvorsitzende Sabina Kratt freudestrahlend. Mit ihrer Idee für das Historienspiel ähnlich der Horber Ritterspiele oder dem Kuchen- und Brunnenfest in Schwäbisch Hall, landete Sabina Kratt im Jahr 2014 beim LEADER-Ideenwettbewerb auf Platz eins. Das erste Spiel sollte im Jahr 2016 realisiert werden. Doch daraus wurde nichts. Die Kulturförderung durch LEADER-Mittel ist zwischenzeitlich gestrichen.

Ein Rückschlag für den Verein, dem es weder an Ideen noch an Energie mangelt. Ganz im Gegenteil. In Kürze laden die Freunde des Kaiserlichen Hofgerichts als Vorgeschmack zu einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe ein. Und um bei verschiedenen Veranstaltungen auf sich aufmerksam machen zu können, lässt der Verein jetzt zwei Uniformen anfertigen. "Weitere Uniformen von Gerichtsboten sind in Planung", verrät Kratt. Auch die Robe eines Hofrichters soll es irgendwann geben. "Wir möchten uns in den nächsten Jahren einen kleinen Kleiderfundus zulegen, damit wir etwas zeigen können", plant Kratt. Mosaiksteinchen für Mosaiksteinchen wolle man sich das Historienspiel jetzt erarbeiten.