Kreis Rottweil. Bei einem Unfall in den frühen Morgenstunden des Sonntags auf der A 81 bei Vöhringen sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin durch die Kollision mit einer Steingabione leicht verletzt worden. Der 47-jährige Fahrer verlor laut Polizeimitteilung auf seiner Fahrt in Richtung Singen aufgrund der glatten Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Der Nissan kam ins Schleudern und an der Gabione rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Vorsichtshalber wurden der Fahrer und seine 53 Jahre alte Begleiterin zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Nissan entstand Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.