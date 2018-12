Rottweil Unfall: Holzbalken von Gabelstapler treffen Arbeiter

Gegen 16 Uhr fuhr eine junge Frau durch Vaihingerhof. Sie kam aus Richtung Zimmern unter der Burg. Auf ihrem Weg in Richtung Ortsmitte stand rechts ein Gabelstapler. Der Stapler hatte Holzbalken geladen, die um mehr als einen Meter in die Straße hineinragten. Die Gefahrenstelle war nicht gesichert. Beim Vorbeifahren an dem beladenen Gabelstapler streifte die 18-Jährige mit ihrem Auto einen der Balken. Dadurch gerieten alle Balken in eine Drehbewegung und schlugen heftig gegen einen 33-jährigen Arbeiter, der am anderen Ende der Ladung stand.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An dem Audi der Frau entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.