3 Die Chorgemeinschaft gestaltet das Programm des Festabends mit. Foto: Siegmeier

Rottweil - Eigentlich hätte das Jubiläum bereits vor zwei Jahren gefeiert werden sollen, doch Corona hatte den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht, und so freute sich der Rottweiler Freundeskreis Hyères, als er nun im Mai mit Vertretern der Stadt, der Feuerwehr, dem Münsterchor und der Chorgemeinschaft nach Frankreich reisen durfte, um dort, das 50-jährige Bestehen der Freundschaft zu feiern.

Am Samstag wurde nun mit einem Festakt in Rottweil gefeiert. Am Mittag hatte die Delegation aus der Partnerstadt den "Baum der Freundschaft" auf dem Rottweiler Stadtfriedhof besucht.

1968 erstmals Kontakt aufgenommen

"Die Anfänge der mehr als 50-jährigen Freundschaft liegen in den persönlichen Kontakten der Kriegsheimkehrer begründet. Sie bildeten die Basis, dass die Städte Rottweil und Hyères im Jahr 1968 erstmals Kontakt zueinander aufnahmen. Zwei Jahre später, im November 1970, wurde die Partnerschaft in Hyères offiziell unterzeichnet. Im Mai 1971 folgte die Beurkundung in Rottweil", sagte Oberbürgermeister Ralf Broß in seiner Ansprache.

Die Initiative aus den Bürgerschaften, der Rottweiler Freundeskreis Hyères und das Comité de Jumelage in Hyères hatten sich 1994 gegründet. Und seither hat sich die Partnerschaft stetig weiterentwickelt. Regelmäßig sind Delegationen aus der Partnerstadt beim Narrensprung, beim Stadtfest oder auch beim Weihnachtsmarkt in Rottweil anzutreffen.

Oberbürgermeister erinnert an früher

"Die Städtepartnerschaft mit Hyères ist etwas ganz besonderes", betonte Broß. "Mehrfach gab es fürchterliche Kriege zwischen unseren Ländern. Jahrhundertelanges, unzähliges und sinnloses Blutvergießen, Kämpfe und Erniedrigungen waren vorausgegangen. Und dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs reichten sich die damaligen Erzfeinde Deutschland und Frankreich erstmals die Hand. Zunächst Charles de Gaulles und Konrad Adenauer. Dann legten die Kriegsheimkehrer von Rottweil und Hyères den Grundstein für eine innige Freundschaft.

Was bisher nicht mal zu hoffen war, wurde damit tatsächlich Realität. Es entstand der europäische Gedanke. Er lebt nicht in der Politik allein, er lebt vor allem in den engen Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Rottweilern und Hyèroisen. Über 50 Jahre trägt uns nun diese Freundschaft", so Broß weiter.

Jean-Pierre Giran: Was 50 Jahre halte, das habe weiterhin Zukunft

Auch der Bürgermeister von Hyères, Jean-Pierre Giran, bedankte sich ganz herzlich für die Gastfreundschaft und schwärmte von der Schönheit Rottweils, war er heuer doch zum ersten Mal in der Partnerstadt. Er bezeichnete die Partnerschaft als eine Art Ehe, die nun seit mehr als 50 Jahren halte. Und was 50 Jahre halte, das habe auch weiterhin Zukunft, ist er überzeugt. Er überreichte Oberbürgermeister Broß einen Geschenkkorb mit Spezialitäten aus Hyères.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Als Zeichen der Freundschaft unterzeichneten die beiden Stadtoberhäupter die Jubiläumsurkunde. Im Anschluss verewigte sich Jean-Pierre Giran im Goldenen Buch der Stadt Rottweil.

Der Festakt wurde von der Stadtkapelle musikalisch begleitet, zudem gab es Liedvorträge von der Chorgemeinschaft und vom Duo "La Voisin".

Das Menü kredenzte Küchenchef Tobias Maier von "Maiers Johanniterbad" mit seiner Brigade.