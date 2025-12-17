Zwischen Rottweil und Dunningen: Frohe Kunde - A81-Anschluss und B462 sind wieder offen

Der A81-Anschluss und die B462 in Rottweil sind vorzeitig wieder freigegeben.

Jubel bei manchem Autofahrer: Der A81-Anschluss und die B462 in Rottweil sind wieder freigegeben.

Die Freigabe war für Donnerstag angekündigt, nun zeigt sich aber schon am Mittwochabend: Die Umleitungsschilder sind verschwunden, die Bahn ist frei.

Auf neuem Belag geht es nun wieder ungehindert in beide Richtungen von Dunningen nach Rottweil und umgekehrt.

Anschlüsse nach Stuttgart und Singen erneuert

Auch die Anschlüsse der A81 nach Stuttgart und Singen wurden komplett erneuert.

Die Strecke war seit dem 6. Oktober gesperrt - nun gibt es für die Verkehrsteilnehmer ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.