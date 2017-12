Rottweil Unbekannte werfen Brandsatz in Casino

Rottweil-Neukirch - In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte versucht, das Casino in Neukirch anzuzünden. Wie uns die Polizei auf Anfrage mitteilte, sollen die Täter etwas brennendes über ein zuvor eingeschlagenes Toilettenfenster an der Rückseite ins Gebäude geworfen haben. Dann sei es auf dem Damen-WC zu einer Rauchentwicklung gekommen, die den Feuerwehreinsatz in der Schömberger Straße auslöste.