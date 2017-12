Rottweil Umzug in die neue Feuerwache

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wird für die Löschzüge 1-3 der Einsatzabteilung Rottweil der lang ersehnte Wunsch einer neuen Feuerwache nun Realität. Wo derzeit noch die letzten Handwerker ihre Arbeiten vollenden, werden am Samstag, 9. Dezember, die bisher in der Schlachthausstraße untergebrachten Löschzüge einziehen. Lautlos wird dieses Ereignis jedoch nicht vonstattengehen, wenn die Kameraden ihre Spinde im alten Feuerwehrhaus leergeräumt haben.

Die Abteilung wird dieses einmalige und lang ersehnte Ereignis mit einem Festumzug zur neuen Feuerwache feiern. Mit dabei werden nicht nur alle Einsatzfahrzeuge sein, sondern auch die Stadtkapelle Rottweil, die für die musikalische Begleitung sorgen wird, sowie Oberbürgermeister Ralf Broß, Bürgermeister Christian Ruf und Fachbereichsleiter Bernd Pfaff. Die Feuerwehr Rottweil freut sich besonders, wenn auch viele Bürger den Umzug an den Straßenrändern begleiten.

Der Festzug wird um 10 Uhr am Feuerwehrhaus in der Schlachthausstraße starten und über die Waldtor-, Neutor- und Schramberger Straße zur neuen Feuerwache ziehen. Bei schlechtem Wetter findet statt des Festumzugs ein Fahrzeugkonvoi statt. Erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich wird das neue Gebäude an einem großen „Tag der offenen Tür“ im Frühjahr 2018. Die Planungen hierfür sind bereits angelaufen. Mit dem Umzug in die Schramberger Straße schließt sich nach weit über 100 Jahren das Kapitel „Feuerwehr“ in der Schachthausstraße. Ab dann wird sich zeigen, wie gut sich die neue Feuerwache im Alltag bewähren wird. Unter feuerwehr-rottweil.de gibt es alle aktuellen Informationen zum Umzug.