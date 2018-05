Rottweil Umfrage: Wer soll für Deutschland ins Tor?

Auf der einen Seite steht da Manuel Neuer, der Held der Nationalmannschaft, der aber wegen eines Mittelfußbruchs in der vergangenen Bundesligasaison zum Zuschauen verdammt war. Auf der anderen Seite wittert der ehrgeizige Marc-André ter Stegen seine Chance, der beim Spitzenclub FC Barcelona eine starke Saison gespielt hat und natürlich auch heiß auf die Nummer eins ist.

Sicher keine leichte Entscheidung für Bundestrainer Joachim Löw, der sich für das Testspiel gegen Österreich am Samstag für Manuel Neuer entschieden hat. Aber was denken die Fußball-Fans in Rottweil? Wir haben mal nachgefragt.