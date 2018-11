Rottweil Überraschung im Bundesverfassungsgericht

Überraschenderweise endeckten die VHS-Teilnehmer im Foyer des Hauptgebäudes aus den 1960er Jahren sogleich auch eine Skulptur des Rottweiler Bildhauers Erich Hauser an recht prominenter Stelle, was für einigen Gesprächsstoff sorgte. Die Regierungsdirektorin begleitete die Teilnehmer dann in den aus dem Fernsehen bekannten großen Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts, wo sie zunächst über die Geschichte des höchsten deutschen Gerichts berichtete, auf die Architektur des Baus sowie auf die Aufgaben des Gerichts einging. Die Juristin konnte auch aus ihrer eigenen Tätigkeit beim Bundesverfassungsgericht erzählen und den Gang einer Verfassungsbeschwerde erläutern.

Die Rottweiler stellten zahlreiche Fragen und interessierten sich insbesondere auch für Erna Scheffler, die in den 1950er Jahren die erste Frau war, die am Bundesverfassungsgericht Recht sprach. Beim weiteren Rundgang wurde noch der Plenarsaal mit den Gemälden der Verfassungsrichter besichtigt. Am Ende stand eine multimediale Ausstellung zur Geschichte des Bundesverfassungsgerichtes. Nach zweistündiger Besichtigung endete der Besuch, und die Teilnehmer hatten Gelegenheit, den Karlsruher Schlossbezirk sowie die Innenstadt zu besichtigen, bevor es wieder per Bahn zurück nach Rottweil ging.