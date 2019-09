Rottweil Überraschung: Hängebrücke kommt ohne Stützen aus

Laut Verwaltung bietet der neue Pylon außerdem den Vorteil, dass an einer "schlanken" Konstruktion auf der Brückenseite am Bockshof festgehalten werden könne, um die Beeinträchtigungen der Belange des Denkmal-schutzes weit möglichst zu minimieren. Der Andockpunkt im Bockshof – der umstrittenste Punkt des ganzen Projekts – wird nun "nach Prüfung der technischen Realisierbarkeit und Abwägung aller betroffener Belange" um etwa zehn Meter nach Westen in Richtung Dominikanermuseum verschoben. Der Gemeinderat hatte der Verwaltung im Oktober 2018 in Auftrag gegeben, zu prüfen, ob der Anlande­punkt der Hängebrücke direkt unterhalb des Treppenabgangs vom Taubenturm realisiert werden könnte. Dieser Auftrag sei damit umgesetzt worden, so die Verwaltung. Damit werde erreicht, dass der Denkmalschutz weniger beeinträchtigt und die vorhandene Grünfläche mitsamt dem Baumbestand im Bockshof geschont wird.