Rottweil Überfüllte Busse zum Schulstart während Pandemie

Knallvoll gepackt seien die Busse, was nicht nur aus Corona-Gründen nicht hinzunehmen sei. Wenn Schüler sogar im Gang dicht an dicht stehen, sei das auch so ein Sicherheitsrisiko, monieren Eltern. Obwohl vorab landauf, landab verkündet wurde, die Buskapazitäten würden erhöht, sieht es also in der Praxis anders aus. Schüler, die sich auf dem Schulgelände tunlichst nicht mit anderen Klassen "vermischen" sollen, werden nach dem Schulende in die Busse gepfercht.

"Es war eine riesen Katastrophe, meine Kinder gehen in Rottweil auf eine Schule und sie mussten in einem 50-Personen-Bus mit 150 Schülern fahren. Was, wenn einer dieser 150 Schüler Corona hätte... Ganze 149 Schüler hätten auch Corona.. So was ist gar nicht in Ordnung", berichtet Özkan B. verärgert.