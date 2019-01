Rottweil Überfall auf Bastelladen: Urteil ist gefallen

Rottweil - Fünf Jahre und sechs Monate lautet das Urteil im Fall wegen räuberischer Erpressung in einem Bastelgeschäft in der Rottweiler Stadionstraße. Nach einem Vorwegvollzug von neun Monaten soll der 25-jährige Angeklagte in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden, um seine Drogensucht zu bekämpfen und persönlichkeitsstrukturelle Probleme aufzuarbeiten. "Die Strafe soll ein Signal sein, seinem Leben eine Wende zu geben", so Richter Karlheinz Münzer in der Urteilsbegründung am Freitagmorgen.