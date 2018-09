Rottweil/Tuttlingen Prozess nach Messer-Attacke am Bahnhof

Hintergrund ist eine heftige Auseinandersetzung im Dezember 2017 in Tuttlingen, in deren Verlauf ein 17-jähriger Jugendlicher durch Messerstiche schwer verletzt worden war.

Hintergrund der Auseinandersetzung war laut Landgericht Rottweil ein Beziehungsstreit. Die Freundin des Bruders eines späteren Opfers hatte sich von ihrem Freund getrennt und eine Beziehung mit einem der Angeklagten begonnen. Am 13. Dezember vergangenen Jahres verabredete sich deshalb eine Gruppe um die Angeklagten und eine zweite Gruppe um eines der späteren Opfer am Zentralen Omnibusbahnhof in Tuttlingen, um die Angelegenheit zu "klären".

Beide Gruppen gingen davon aus, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen werde. Zwei der Angeklagte, unter anderem auch derjenige, dem versuchter Totschlag vorgeworfen wird, bewaffneten sich im Vorfeld mit Messern.