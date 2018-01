Rottweil Turmfest: Kosten der Stadt liegen im Rahmen

Rottweil (az). Wirtschaftsförderer André Lomsky hat in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend die Abrechnung erläutert. Die Kalkulation sah Kosten in Höhe von 176 000 für das Turmfest selbst sowie 40 000 Euro für Leistungen des Betriebshofs und 10 000 für die Bewirtung der städtischen Gäste an der langen Tafel und im Dominikanermuseum vor. Allein die städtischen Gäste zu bewirten, sei um 5000 Euro höher ausgefallen. Das, so Lomsky, habe daran gelegen, dass mehr Gäste zu bewirten gewesen seien, als vorgesehen. Hinzu kommen noch Ausgaben für Gema-Gebühren von rund 4500 Euro sowie den Bus-Shuttle für 3000 Euro.