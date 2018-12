Das schlechte Wetter tat der weihnachtlichen Vorfreude in Rottweil keinen Abbruch. Am ersten Advent hat die Turmbläsergruppe der Stadtkapelle Rottweil hoch über den Dächern Weihnachtslieder in alle vier Himmelsrichtungen gespielt. Fotograf Thomas Decker hat sich in die luftigen Höhen des Hochturms gewagt und das Ganze dokumentiert. Foto: Decker