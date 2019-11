Rottweil Trotz Kritik von AfD: Zuschuss für Zimmertheater

AfD bemängelt die Förderpraxis des Landes

„Das Geld ist uns die Kultur wert“, äußert er. Die Stadt Rottweil, so der OB, entscheide selbst und stelle sich nicht in Kontext der Landespolitik. Zum Hintergrund: Die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag zieht seit Monaten gegen die Bühne in Rottweil zu Felde und sucht den Konflikt auch im Landtag. Anlass ist ein Stück des Theaters gegen Rechtspopulismus. In dem Stück „Wenn der Kahn nach links kippt, setze ich mich nach rechts“ werden Strategien und Sprache von Rechtspopulisten entlarvt. Die AfD fühlt sich getroffen und bemängelt die Förderpraxis des Landes, es verhalte sich nicht neutral. Konkret lautet die Forderung, es bestehe „Pflicht der Staatsorgane zur parteipolitischen Neutralität“. Das Zimmertheater hatte unter anderem für dieses Stück Fördermittel aus dem Innovationsfonds Kunst erhalten. Der Beschluss für die Erhöhung der finanziellen Förderung durch die Stadt wird bei einer Gegenstimme mehrheitlich angenommen.