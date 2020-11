Rottweil Trickbetrüger geben sich als Polizist aus

In den vergangenen Tagen riefen den Polizeiangaben zufolge in den Kreisen Rottweil und Tuttlingen vermehrt Betrüger an, die sich als Polizeibeamte oder Microsoftmitarbeiter ausgaben. In den elf der Polizei bekannten Fällen hätten diese versucht, die zumeist älteren Angerufenen zu verunsichern und zur Aushändigung von Geld zu bewegen.