Rottweil Traumhafte Bedingungen im Sand

Rottweils Beachwart und Turnierorganisator Ralf Estermann hatte die Meldungen von zwei Nachwuchsteams, vier aktiven Teams und zwei Seniorenteams, so dass die insgesamt acht Teams in zwei Vierergruppen im Modus jeder gegen jeden zunächst um den Einzug in das Halbfinale spielten.

Den Rottweiler Nachwuchsteams Valentin Mager/Yannick Müller und Philipp Friedrich/Samuel Weiss gelang dabei trotz einer tollen kämpferischen Leistung in diesem Jahr noch kein Sieg. Dagegen spielten sich die Favoriten Hannes Rosenkranz/Simon Hauser und Johannes Bayer/Emanuel Löffler klar mit drei 2:0-Siegen ins Halbfinale. Deutlich spannender verlief der Kampf um den jeweils zweiten Vorrundenplatz, bei dem sich Ralf Estermann und Oliver Stumpp knapp in zwei Sätzen gegen ihre Vereinskollegen Sebi Mayer/Hendrik Haag durchsetzten sowie in der anderen Vorrundengruppe die Schwenninger Dieter Holtmann/Michael Peters gegen Lasse Ranzinger/Joscha Slongo hauchdünn in drei Sätzen gewannen. Aufgrund der besseren Durchschlagskraft im Angriff gewannen in den Halbfinalspielen die Teams Rosenkranz/Hauser und Bayer/ Löffler knapp, aber verdient gegen ihre Vereinskollegen und sicherten sich damit den Einzug ins Finale. Im Spiel um Platz drei erkämpften sich Estermann und Stumpp mit 2:1 die Bronzemedaillen. In dem hochklassigen Finale behielt der TSV Rottweil mit Rosenkranz und Hauser gegen die zwei starken Schwenninger Bayer und Löffler die Oberhand. Nach zwei Sätzen und knapp einer Stunde Spielzeit gingen somit auch die zwei Goldmedaillen an ein Team des Veranstalters.