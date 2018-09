Kreis Rottweil. Mehr als 800 Kinder kommen pro Jahr in der Helios-Klinik auf die Welt. Aber nicht jede Schwangerschaft endet glücklich. Fehl- und Totgeburten gehören ebenfalls zum Klinikalltag. Doch wie wird der Umgang mit "Sternenkindern" und deren Eltern im Klinikalltag gehandhabt? Bleibt hier überhaupt Zeit für Trauer? "Wir haben etwa zehn Spätaborte pro Jahr, Fehlgeburten bis zur zwölften Woche gibt es täglich", lässt Jan Kaufhold, Chefarzt der Rottweiler Frauenklinik wissen. Kein leichtes Thema – weder für werdende Eltern, noch für das Klinikpersonal. Sowohl im Kreißsaal, aber auch auf der Station ist man auf den Umgang mit trauernden Eltern vorbereitet, informiert Helios-Pressesprecherin Andrea Schmider. "Sternenkindern" komme besondere Aufmerksamkeit zu. Als "Sternenkinder" werden Kinder bezeichnet, die gar nicht, oder nur ganz kurz leben durften. Erst kürzlich fand auf dem Rottweiler Stadtfriedhof wieder die alljährliche Trauerfeier für "Sternenkinder" statt. "Das Thema ist für alle Beteiligten sehr schwierig. Manche Eltern möchten damit gar nicht konfrontiert werden, andere wiederum sind froh, wenn sie Unterstützung bekommen", sagt Kaufhold. Es komme immer darauf an, in welcher Phase der Schwangerschaft die Fehlgeburt passiere. "Häufig erfahren die Frauen ja bereits bei ihrem Frauenarzt, dass ihr Kind nicht mehr lebt, und kommen erst dann zu uns", so der Chefarzt. Man schaue dann, dass diese Frauen nicht auf der Entbindungsstation liegen und auch nicht in den Kreißsaal müssen. "Unsere Hebammen gehen ebenfalls sehr sensibel und einfühlsam mit dem Thema um, und ermöglichen den Frauen Abschied zu nehmen", sagt Andrea Schmider. Oft sei es eben so, dass Eltern, die ihr Kind verloren haben, zunächst einmal gar nicht darüber sprechen möchten. Aus diesem Grund gibt es seit einigen Jahren Flyer, die Eltern von Sternenkindern mitgegeben werden. Darin sind wichtige Informationen für trauernde Eltern enthalten. Beispielsweise auch der Termin für die gemeinschaftliche Bestattung aller Sternenkinder einmal im Jahr. "Meist wissen Eltern gar nicht, was mit den Kindern geschieht. Nicht alle interessieren sich sofort dafür", weiß Kaufhold aus der Praxis. Wer über die Bestattung informiert werden und den Namen seines Kindes auf dem Gedenkstein eingravieren lassen möchte, der kann dies der Klinik per angehängter Postkarte mitteilen. "Die Rückmeldung ist ganz unterschiedlich", so die Pressesprecherin. In den vergangenen Jahren seien die Zahlen der Eltern, die sich melden, allerdings rückläufig gewesen. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Aber bis zur jährlichen Bestattung vergehe ja auch einige Zeit. "Manche Frauen sind bis dahin schon wieder schwanger, oder haben mit dem Thema abgeschlossen", so Kaufhold. Wichtig sei, die Eltern auf jeden Fall darüber zu informieren, dass ihr Kind bestattet wird. "Häufig fängt der Trauerprozess erst an, wenn die Frauen wieder zu Hause sind", sagt der Chefarzt. Deswegen sei es wichtig den Eltern Informationsmaterial an die Hand zu geben.