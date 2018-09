Rottweil Towerrun: Aus Kollegen werden Konkurrenten

Die beiden Herren vertreten beim Towerrun am Sonntag in Rottweil das Schwarzwälder-Bote-Stammhaus in unserem achtköpfigen Schwabo-Team, und sind sich der besonderen Verantwortung natürlich bewusst. Obwohl Wagner, Ressortleiter Lokales, aus Balingen und Meng, Geschäftsführer der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung, aus Rötenberg ohnehin läuferisch ambitioniert und dementsprechend in Form sind, legen sie seit Wochen Extra-Einheiten ein. Schließlich sind die 1390 Stufen, die es im Thyssenkrupp-Testturm zu bezwingen gilt, eine echte Herausforderung.

Martin Wagner hat deshalb seine regelmäßigen Laufrunden um Treppeneinheiten erweitert. Und die sind ganz schön knackig. Dreimal pro Woche läuft der Balinger die 150 Stufen auf den Heuberg hoch – und zwar dreimal hintereinander. "Da pumpt es ganz schön", meint er. Kondition holt er sich außerdem beim Bergwandern. Bei der jüngsten Tour mit insgesamt 1800 Höhenmetern hat der 58-Jährige natürlich bewusst einen Bogen um jede Bergbahn gemacht.

Doch dann drohte ein Knick in der Trainingskurve: Sommerurlaub in Dänemark! Da sind Bergläufe bekanntlich schwierig und Treppen nicht unbedingt dicht gesät. Wagner fand dann aber doch ein geeignetes Trainingsobjekt: den Leuchtturm von Nørre Lyngvig in Westjütland mit 228 steilen Stufen. Rund zehn Trainingseinheiten absolvierte er dort – und ist jetzt für den Treppenlauf am Sonntag gut gerüstet. Dennoch hat er ganz schön Respekt vor der Herausforderung. Er will den Lauf zunächst langsam angehen und den richtigen Rhythmus finden. "Wichtig ist, dass ich hochkomme."