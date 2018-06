Rottweil Towerrun auf Test-Turm: Sechs Mutige gesucht

Was haben das Empire State Building in New York, der taiwanesische Wolkenkratzer Taipei 101 und der Aufzugtestturm in Rottweil gemeinsam? Antwort: viele Stufen. 1390 sind es im Fall des örtlichen Riesen. Dazu kommt eine weitere Gemeinsamkeit: In Wettrennen wollen Treppenläufer die drei Gebäude so schnell wie möglich bezwingen. Dies wird in Rottweil am 16. September zum ersten Mal der Fall sein.

Veranstalter des sogenannten Towerrun ist die Kölner Event- und Marketingagentur Pulsschlag, unterstützt von Thyssen-Krupp Elevator. Laut einer Pressemitteilung wird er der höchste Treppenlauf Westeuropas sein. Das zieht natürlich die Elite der Sportart an. Ausdrücklich richtet sich der Wettbewerb allerdings auch an Hobbyläufer. Versehen mit dem Hinweis, eine "Grundfitness" sei für die Teilnahme zwingend erforderlich. Nun, schaden kann es nichts, den Testturm notfalls auch aus eigener Kraft erklimmen zu können. Schließlich bleibt ja gern mal der Panoramaaufzug stehen.

Anmeldungen für den "thyssenkrupp Towerrun" sind seit Sonntag möglich.Warum also nicht sofort mit dem Training loslegen? Wir wollen sechs Mutige, die sich der Herausforderung stellen, auf ihrem Weg nach oben begleiten. Das Ziel des Rennens ist die Besucherplattform auf 232 Metern Höhe, bis zur Ankunft dort gibt es viel zu tun.