Rottweil Towerrun 2019: Anmeldung ab Montag möglich

"Wir waren zwar vom Erfolg unseres Konzeptes überzeugt, aber dass unsere Premiere einen solchen Start hinlegen würde, hätten wir nicht gedacht", freut sich Christian Dillschnitter, Projektleiter bei der ausrichtenden Agentur pulsschlag, auf die kommende Ausgabe. Und er rät: "Wer sich seinen Startplatz in diesem Jahr sichern möchte, sollte den Anmeldestart am Montag nicht verpassen". Die Startplätze für die Premiere in diesem Jahr waren nach nur zwei Wochen ausverkauft.

Gesonderte Wertung für Polizisten

Neben den "zivilen" Läuferinnen und Läufern werden auch zahlreiche Feuerwehrleute aus ganz Deutschland an den Start gehen. Für die Frauen und Männer in Arbeitsuniform gilt es, den Thyssenkrupp-Testturm als Zweier-Team zu bezwingen. Die Königsdisziplin und mit Abstand anstrengendste Form, an diesem Tag den Gipfel zu erreichen, ist die Variante mit angeschlossenen Atemschutzgeräten.

Eine Premiere wird es am 15. September 2019 ebenfalls geben. Nachdem in diesem Jahr bereits zahlreiche Polizeibeamte in der "normalen" Wertung am Start waren, haben die Veranstalter für aktive Polizistinnen und Polizisten 2019 eine gesonderte Wertung ausgeschrieben.

Auch Thyssenkrupp-Turmmanagerin Beate Höhnle freut sich auf das Event: "Der erste Towerrun war ein emotionales Highlight für mich. Was die Feuerwehrleute mit voller Montur und unter der Atemschutzmaske geleistet haben, hat mich zutiefst beeindruckt. Ich bin mir sicher, dass der Towerrun auch im nächsten Jahr wieder ein voller Erfolg mit vielen bewegenden Momenten wird."

Der Towerrun ist mit 1390 Stufen der höchste Treppenhauslauf Westeuropas und führt auf Deutschlands höchste Aussichtsplattform auf 232 Metern – mit einem unvergleichlichen Panoramablick auf die Landschaft des Schwarzwaldes und der Alpen.

In dem 2017 eingeweihten Testturm in Rottweil entwickelt thyssenkrupp Elevator den ersten seillosen, vertikal fahrenden Aufzug der Welt und testet Hochgeschwindigkeitsaufzüge für den Einbau in Wolkenkratzern. Um realistische Windbedingungen an Hochhäusern zu simulieren, kann der Testturm von den Ingenieuren sogar zum Schwingen gebracht werden.

Anmeldungen zum thyssenkrupp-Towerrun sind ab Montag online über www.thyssenkrupp-towerrun.de möglich.