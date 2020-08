Rottweil Touristen kritisieren viele Autos in der Innenstadt

So sind auch Gerhard Illig und seine Frau Ursula Roth mit dem Fahrrad nach Rottweil gekommen. Sie unternehmen eine MehrtagesRadtour von ihrer Heimat Nürnberg aus in die Schweiz. "Rottweil ist uns schon von entgegenkommenden Radfahrern empfohlen worden", berichtet Roth. An Rottweil gefallen beiden "die alten Häuser mit den tollen Malereien" und "dass die Autofahrer an Zebrastreifen stehen bleiben".