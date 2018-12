Rottweil Tourismus soll gefördert werden

Indes: In Rottweil sollen die Brötchen kleiner ausfallen. In der Vorlage für die Sitzung am Mittwochabend bleibt die Verwaltung unter den empfohlenen Aufstockungen und orientiert sich an den bereits im Mai vom Gemeinderat bewilligten Stellen. Für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing sollen es so 2,75 Stellen werden, für den Tourismus 6,5. Statt insgesamt 15 Stellen, für die die Gutachter Bedarf sehen, wären es 9,25.

Ähnlich sieht es bei der finanziellen Ausstattung aus. Plädieren die Experten dafür, aus 416 350 Euro künftig jährlich 821 350 Euro zu machen, liegt den Stadträten für heute Abend der Vorschlag vor, auf 566 350 Euro aufzustocken. Dabei würden das Tourismusbudget mehr als verdoppelt und für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing pro Jahr rund 44 000 Euro mehr als bislang zur Verfügung stehen.

Das Gesamtkonzept ist im vergangenen Monat in zwei Sitzungen dem Gesamtgremium sowie dem Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss hinter verschlossenen Türen vorgestellt worden. Heute stehen nun die grundlegenden Weichenstellungen an, das Gesamtkonzept soll in der Haushaltsrunde im Januar verabschiedet werden.