Rottweil Toter unter Brücke: Unglücksfall

Der 79-Jährige war am Morgen gegen 9.30 Uhr nur durch Zufall direkt unter einer Brücke in der Tuttlinger Straße gefunden worden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Tags zuvor war in einer nahegelegenen Klinik das Verschwinden des 79-Jährigen aufgefallen. Laut Polizeiangaben ist davon auszugehen, dass der Mann "zeitnah" nach seinem Verschwinden verstarb. Ein Mitarbeiter der ENRW hatte den Leichnam bei einer Routinekontrolle an der von oben nicht einsehbaren Stelle entdeckt.