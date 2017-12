Rottweil Top-Themen kurzfristig abgesagt

Rottweil (az). Darüber wurde in den Fachausschüssen intensiv gesprochen, in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend jedoch nicht. Die Tagesordnungspunkte Skaterpark und Parkhaus in der Bahnhofstraße 1 wurden kurzfristig abgesagt. Diskussion und mögliche Beschlüsse sollen im Januar nachgeholt werden, sagte Tobias Hermann, der Sprecher der Stadtverwaltung, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Angesicht der Fülle an Tagesordnungspunkten in der Gemeinderatssitzung (darunter die Erhöhung der Kindergartengebühren oder die Bauplatzpreise für das neue Baugebiet auf der Spitalhöhe) habe man das Gremium nicht überstrapazieren wollen. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass über beide Themen noch intensiv zu sprechen sein werde. Gerade das geplante Parkhaus in der Bahnhofstraße hatte die Gemüter erregt. Der GHV sprach sich eindeutig dafür aus, FFR lehnt den Standort ab.