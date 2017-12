Rottweil Tolles Ergebnis bei Orangenaktion

Der Erlös kann sich sehen lassen: Mit 502 Euro können Pflegefamilien in Äthiopien unterstützt werden, die Straßen- und Waisenkinder aufnehmen. Dies ist ein Großprojekt des EJW-Weltdienstes.

Erlös kommt Projekten in Äthiopien und Jordanien zugute

Ebenfalls 502 Euro kommen der integrativen Partner-Schule in Irbid (Jordanien) zugute. Hier werden an einer christlichen Schule sehende, sehbehinderte und blinde christliche und muslimische Kinder und Jugendliche unterrichtet. Es ist die einzige Schule dieser Art in ganz Jordanien.