Rottweil TKE: Peter Walker folgt auf Schierenbeck

Der in Sydney geborene Betriebswirt und Elektrotechniker ist laut Pressemitteilung ein international erfahrener Experte im Aufzugsgeschäft und trat 1995 in das Unternehmen ein. Zunächst verantwortete er das Geschäft in Australien und Neuseeland, ab 1997 als CEO. Seit 2003 hat Walker das Geschäft der Region Asia Pacific erheblich ausgebaut und war dort seit 2005 CEO der Business Unit von thyssenkrupp Elevator.

Guido Kerkhoff, Vorstandsvorsitzender der thyssenkrupp AG: "Peter Walker ist genau der richtige Mann, um die offenen Themen bei Elevator anzugehen. Er ist ein langjähriger Kenner des Aufzugsgeschäfts, ein zupackender, international erfahrener Manager, und er verfügt über die nötige operative Erfahrung, das Geschäft voranzubringen und die Marge zu steigern."

Peter Walker: "Wir haben bei Elevator großartige Mitarbeiter und herausragende Innovationen. Es gilt jetzt, unsere Stärken besser zum Vorteil für uns und unsere Kunden zu nutzen. Gleichzeitig müssen wir unsere Verwaltungskosten weiter senken und insgesamt noch effizienter werden. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen Ercan Keles und Detlef Hunsdiek trete ich an, diese Herausforderungen im Team mit unseren 53 000 Mitarbeitern zu meistern."