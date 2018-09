Rottweil Tischreden und viele gute Gespräche

"Frauen und Gesundheit" ist der Abend, der am 19. Oktober, um 18.30 Uhr beginnt, überschrieben. Anna Drews, die Chefärztin der Psychiatrie und Psychotherapie am Vinzenz-von-Paul-Hospital, die freiberufliche Hebamme Birgit Welsch, Fachapothekerin Gabriele Seifert, Kunsttherapeutin Monika Broghammer, Miriam Stengel, Oberärztin für Innere Medizin an der Helios-Klinik, sowie die Journalistin, Texterin und Gestalterin Evelyn Bruker werden die Tischreden halten. "Es wird menübegleitend referiert, quasi als Zwischengang", erklärt Silvia Gmelin. Wichtig sei, dass die Gäste miteinander ins Gespräch kommen.

Angesprochen sind Frauen aller Alters- und Berufsgruppen – mit und ohne Behinderung. Das Thema "Frauen und Gesundheit" beschäftige Frauen im Alltag, in der Familie, im Beruf oder ganz persönlich. Frauen seien schon im Mittelalter diejenigen gewesen, die in Kräutern heilende Kräfte entdeckt haben. Denke man nur an Äbtissin Hildegard von Bingen.

Die Rednerinnen beleuchten das Thema aus ihrem jeweils ganz persönlichen Blickwinkel. "Was bedeutet Gesundheit für mich?" und "Wie gehe ich mit Gesundheit um?". Für die Gaumenfreuden sorgt das Bistroteam "Zum Kapuziner". Aufgrund der Förderung durch das diakonische Werk kann die Veranstaltung zu einem geringen Kostenbeitrag angeboten werden. "Uns ist wichtig, dass es allen möglich sein soll, das Angebot anzunehmen", betont Nadja King. Die Veranstaltung wird durch Gebärdensprachdolmetscherinnen begleitet und orientiert sich an leichter Sprache. Anmeldungen für die Veranstaltung, die am Freitag, 19. Oktober, ab 18.30 Uhr im Refektorium des Kapuziners stattfindet, werden ab sofort, bis zum 5. Oktober entgegengenommen. Anmelden kann man sich unter Telefon 0741/94 24 86 22 oder per E-Mail an bhrw.mgh@bruderhausdiakonie.de.