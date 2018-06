Rottweil Tierisch was los in der Klassik

Rottweil. Mein lieber Schwan! Da ist tierisch was los in der musikalischen Zoologie: am Samstag, 30. Juni, ab 19 Uhr kann im Jugendstilsaal des Rottenmünsters erlebt werden, was in der klassischen Musik so alles keucht und fleucht. Dass klassische Musik nicht immer todernst daherkommt, sondern auch mal ein tierisches Vergnügen bereiten kann, beweist das fünfte Konzert des Rottweil Musikfestivals Sommersprossen.

Im Mittelpunkt des Konzerts steht "Die Forelle". Als Christian Friedrich Daniel Schubart zwischen 1777 und 1783 das gleichnamige Gedicht schrieb, ahnte er wohl nicht, welch hohe Wellen dieses Fischlein in der Welt der Kunst noch schlagen würde. Die erste Welle verursachte Franz Schubert, als er das Gedicht 1817 vertonte. Das kleine Lied, ein Gelegenheitswerk voller Lebensfreude und Melancholie, ging um die Welt und entwickelte sich zum Tsunami, als Schubert es in seinem Klavierquintett op. 114 aufgriff und als Thema für einen zauberhaften Variationssatz verwendete. Als Forellenquintett setzte es danach seinen beispiellosen Siegeszug an.

Um die Forelle während des Abends in Rottweil nicht allein zu lassen, suchte Intendant Ingo Goritzki für den ersten Teil des Konzerts eine bunte Tiergesellschaft zusammen. Auf eine kleine Froschmusik von Joseph Haydn folgt der prophetisch singende Vogel von Robert Schumann. Der Grashüpfer muss sich zunächst bei Benjamin Britten gegen eine Wespe wehren, bei Antal Dorati trifft er auf eine Ameise. Arthur Honegger bringt die Ziege per Soloflöte zum Tanzen. Sehr komisch ist auch Winfried Hillers szenisches Dimenduendo, wenn "Die zerstreute Brillenschlange" auf der Futtersuche ans eigene Schwanzende gerät. Ein Ohrwurm ist Camille Saint-Saëns stolzer Schwan aus dem "Karneval der Tiere", bevor die Forelle auf ihre Rolle als Primadonna im abschließenden Forellenquintett vorbereitet wird.