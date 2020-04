Rottweil Tierheim arbeitet in Corona-Krise nach Notfallplan

Zwei Pfleger sind derzeit den ganzen Tag vor Ort, zwei weitere Pfleger kommen nachmittags dazu, schildert Hermus den streng geregelten Ablauf. Ein entscheidender Punkt: Es arbeiten immer dieselben Mitarbeiter zusammen, damit im Ansteckungsfall maximal zwei Personen betroffen sind.

Vermittlung nur nach telefonischer Absprache

Das ist im Notfallplan des Tierheims festgelegt, genauso wie die anderen Regeln für die kommenden Wochen. Dort steht unter anderem, dass Türklinken, Schränke, WC, Medikamentenschränke und Küchentüren nach Gebrauch sofort wieder desinfiziert werden müssen, dass Tierarztfahrten auf das Notwendigste beschränkt werden – und nur dann stattfinden, wenn sonst niemand in der Praxis ist. Futter, Streu, Medikamente, Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen rechtzeitig bestellt und für mindestens drei Wochen vorrätig sein.

Trotz der angespannten Situation versuchen die Mitarbeiter, die Tiere weiterhin so zu versorgen, dass für sie kein Stress entsteht und der tägliche Ablauf nicht geändert wird. Einige wenige Ehrenamtliche können nach wie vor mit den Hunden Gassi gehen – es sind nur diejenigen, die sich im Tierheim sehr gut auskennen und die Hunde selbstständig holen und zurückbringen können.

Eine Vermittlung ist grundsätzlich möglich – erfolgt derzeit aber nur nach telefonischer Absprache. Ein direkter Kontakt zu den Mitarbeitern soll vermieden werden.

Auch das Thema Tiere und Coronavirus beschäftigt die Tierheime aktuell: Immer wieder hört man von Situationen, dass Menschen ihre Tiere aussetzen oder abgeben, weil sie Angst haben, dass diese das Coronavirus übertragen können. "Bis jetzt hatten wir noch Glück. Sollte die Situation über einen längeren Zeitraum anhalten, müssen wir mit Sicherheit damit rechnen", meint Hermus.

Haustiere stellen kein Infektionsrisiko für Menschen dar

Laut Angaben des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI), das in Deutschland zur Tiergesundheit forscht, gibt es nach wie vor keine Hinweise darauf, dass Hunde oder Katzen ein Infektionsrisiko für den Menschen darstellen oder eine Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus spielen.

Doch wie sieht es mit Alleinstehenden, die ins Krankenhaus müssen und ihre Tiere abgeben? Ist das Tierheim auf solche Situationen vorbereitet? "Solche Fälle gibt es auch unabhängig vom Coronavirus. Sollten wir aber jetzt Tiere abholen müssen, sind notwendige Schutzausrüstungen vorhanden. Es gibt auch einen Plan, wie vorgegangen werden muss. Dieser wurde vom Deutschen Tierschutzbund ausgearbeitet", sagt Hermus.

Unterstützung kann das Tierheim nach wie vor gebrauchen – und zwar in Form von Futter und Katzenstreu. Bei Anlieferung von Spenden sollten die Besucher dies über die Sprechanlage mitteilen und die Spenden am Tor abstellen. "Wir werden sie dann ins Tierheim holen, sobald die Arbeit dies zulässt", erklärt Hermus.

Wichtig ist in der aktuellen Situation, dass sich Tierhalter jetzt schon überlegen, was mit ihrem Haustier passiert, falls sie ins Krankenhaus müssen oder unter Quarantäne gestellt werden, betont Hermus. Er empfiehlt, rechtzeitig mit Bekannten und Nachbarn zu besprechen, wer die Tiere im Ernstfall versorgen würde und Gassi gehen könnte. Das FLI rät allen bestätigt infizierten Personen dazu, den engen Kontakt zu ihren Haustieren zu vermeiden.n Das Rottweiler Tierheim ist derzeit per E-Mail unter info@tierschutzvererein-rottweil.de zu erreichen. "Wir bitten um Verständnis, dass das Telefon im Tierheim nicht besetzt ist. Die Anrufer sollen in dringenden Fällen um einen Rückruf auf dem Anrufbeantworter bitten. Dieser wird in der Zeit von 8 bis 16 Uhr regelmäßig abgehört", informiert Hermus.