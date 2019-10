Rottweil Mysteriöses Tier stört Totenruhe

Da unter den anwesenden Zuhörern auch ein Jäger war, gab Ortsvorsteher Herbert Sauter in der Hoffnung auf einen Erkenntnisgewinn das Wort an diesen weiter. Und in der Tat: Der Jäger berichtete von einem ähnlichen Fall in Wellendingen. Dort habe sich ein Waschbär an den Gräbern zu schaffen gemacht. Es könnte sich aber auch um einen Dachs handeln. Er rate zur Aufstellung einer Wildtierkamera, um den Übeltäter zu überführen.