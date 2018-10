Rottweil Tiefe Schluchten und wilde Flüsse

Die geringe Bekanntheit Sloweniens trug zu einem hohen Abenteuerfaktor bei. Zusammenhängende Routen von der Österreichischen Grenze bis zur Adria waren kaum zu finden. Militärstraßen und Trails, die aus der Zeit des Ersten Weltkriegs noch übrig waren, vor allem im Soatal, waren bei den Bikern zum Teil völlig unbekannt. Die meisten Etappen waren versteckt, kaum sichtbar, nicht beschilderte Pfade erschwerten immer wieder die Wahl der Richtung, die ohne GPS kaum zu finden waren. Die Soa, einer der schönsten Wildflüsse Europas, ist so grün, dass man meinen könnte, jemand habe das Flussbett mit Smaragden ausgelegt.

Die Trails verliefen auf wippenden Hängebrücken, gespannt über tiefe Schluchten, auf Wurzelteppichen und ausgetrocknete Bachbeten, die das Durchqueren erheblich erleichterten. Diese Trails waren aber recht anspruchsvoll, aber teils auch sehr leicht und genussvoll zu fahren. Das Hochgebirge wurde verlassen, es wurde hügelig und ziemlich einsam. Landschaft und Klima wurden mediterran. Im Karst waren die Trails derart versteckt. Schwer war das Weiterkommen. Hüfthohes Gras, zugewachsen mit Hecken, Steinhaufen unter denen immer wieder Schlangen vermutet wurden, mussten mit dem Bike unter dem Arm durchgekämpft werden. Beflügelt von den tollen Trails durch die Julischen Alpen, durch den Karst, bot noch mal am Ende der Tour der Bergrücken von Gazon, mit den schönsten Blicken über die Adria und das letzte Highlight, ein Klippentrail mit Meerblick. Doch das ganze Unternehmen war schon bei der Unterkunftssuche fast zum Scheitern verurteilt. In Tolmin fand ein Rockfestival statt, in Koper ein Stadtfest und der Urlaubsbeginn erschwerte die Zimmerreservierungen. Doch dann in letzter Minute, kamen die noch ausstehenden Unterkunftsbestätigungen. Nach diesem Abenteuer und der Busfahrt zurück nach Rottweil, gab es noch das obligatorischem Mistkarrenessen in der Altstadtschänke, bevor man sich wehmütig voneinander verabschiedete.