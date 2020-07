Rottweil Thyssenkrupp-Testturm: Towerrun 2020 wegen Corona-Pandemie abgesagt

Die Startplätze sind erfahrungsgemäß innerhalb weniger Minuten vergeben. Wer sich für dieses Jahr angemeldet hatte, bekommt am 3. August über die Internetseite www.thyssenkrupp-towerrun.de deshalb zunächst exklusiv die Möglichkeit, seinen Startplatz zu übertragen und sich für 2021 anzumelden. Anschließend werden die noch freien Plätze vergeben.

Indes: Ganz muss in diesem Jahr nicht auf den Towerrun verzichtet werden. Wer bereits mitten im Training steckt, muss sich also nicht grämen. Am ursprünglich geplanten Event-Tag wird es einen virtuellen Treppenlauf geben. Am 20. September gilt es Treppen zu laufen - ob im eigenen Treppenhaus, im Hochhaus um die Ecke oder auf einer Freitreppe - und das Ergebnis auf die Online-Plattform des Towerruns hochzuladen.