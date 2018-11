Rottweil "The Voice of Germany": Mario Geckeler ist dabei

Mario Geckeler wird auf der Bühne den Alternative-Song "Here it goes again" von der Band Ok go zum Besten geben. "Am liebsten würde ich in Michael Patrick Kellys Team. Der ist so sympathisch, spielt wie ich mehrere Instrumente und ist ein super Songwriter", meint Geckeler. "Wir wären bestimmt schnell auf einer Augenhöhe."

Er selbst hat sich zu Hause ein eigenes Studio eingerichtet, in dem er am liebsten an eigenen Songs arbeitet. "Ich würde gern einmal als Komponist für andere Künstler Songs schreiben", verrät er. Neben Gitarre spielt der 28-Jährige auch Klavier, Bass und Schlagzeug. Als London-Fan – dort hat er eine Zeit lang gelebt – singt Geckeler auch bevorzugt mit britischem Akzent. Von der Musik eines Tages zu leben, gibt er zu, sei ein großer Traum. "Wenn man das schaffen will, muss man dran bleiben und netzwerken", weiß er. Auch deshalb sei er zu "The Voice" gegangen – um Kontakte zu knüpfen und seine Musik bekannter machen.

Ob Mario Geckelers Traum wahr wird, und ob sich bei der Blind Audition ein Coach umdreht, ist am morgigen Donnerstag, 15. November, ab 20.15 im Fernsehen auf "ProSieben" zu sehen.

Weitere Informationen: www.facebook.com/ itsaboyofficial www.the-voice-of-germany.de