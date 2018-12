Rottweil Teufel bleibt in Sachen Bildungspolitik am Ball

Bildungspolitik sei ihm ein Herzensanliegen, diese solle sich an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort ausrichten, forderte er. Teufel hatte einen Dialog mit Eltern, Lehrern und der Schulverwaltung im Kreis angestoßen, um die Herausforderungen im Kreis anzugehen. Diese trage bereits Früchte, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten. So habe eine Veranstaltung in Schramberg mit Kultusministerin Susanne Eisenmann stattgefunden. Die Ministerin habe durch ihre Zusagen gezeigt, dass der CDU das Thema Bildung wichtig sei. Inzwischen seien als weitere Maßnahmen 200 zusätzliche Studienplätze für Grundschullehrer geschaffen worden, äußert Teufel.

Ein weiteres Thema sei die Innenentwicklung der Dörfer. Diese werde weiter forciert. Die Hälfte der Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) kommen innerörtlichen Projekten und Baumaßnahmen zugute, so Teufel. Über das ELR-Programm seien 1,62 Millionen Euro bewilligt. Darunter eine halbe Million Euro für die Gemeinde Villingendorf für den Bau einer neuen Mehrzweckhalle. Hinzu kämen 573 000 Euro für den Bau des Bürgerhauses in Dornhan-Leinstetten. Insgesamt würden 14 Projekte im Kreis gefördert, "ein echter Erfolg", so Teufel.

Der Abgeordnete sprach auch über den Nachtragshaushalt des Landes. Dabei habe er mit dem Arbeitskreis Soziales, dessen Vorsitzender er ist, weitere soziale Akzente setzen können. "Wir schaffen unter anderem 150 Medizinstudienplätze. Wir unterstreichen zudem die faire und starke Partnerschaft mit den Landkreisen, Städten und Gemeinden. Für sie haben wir ein 1,6 Milliarden Euro großes Investitionspaket geschnürt." Das sei der CDU-Fraktion wichtig, "denn wir wollen, dass unsere Kommunen ihre wichtigen Aufgaben für die Menschen im Land gut und verlässlich erfüllen." Dazu sorge man für mehr Qualität in den Kindertagesstätten, baue den öffentlichen Nahverkehr aus, stärke die Krankenhausfinanzierung und investiere in die Integration.