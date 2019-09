Rottweil Testturm: Straffes Fitness-Programm vor Towerrun

Die Vorfreude auf den Towerrun steigt

Ende Oktober ist sie beim Marathon in Dublin am Start. Doch zuerst steht der Rottweiler Towerrun auf dem Programm. Welsch hat auch schon bei der Premiere im vergangenen Jahr mitgemacht. "Ankommen ist das Ziel. Ich muss ja niemandem was beweisen. Mental bin ich auf jeden Fall gestärkt", sagt sie.

Dass es auch bei ihrer Top-Form eine ziemliche Herausforderung sein wird, weiß sie aus der Erfahrung des vergangenen Jahres: "Der Puls geht schon ganz schnell hoch." Eine besondere Taktik brauche sie allerdings nicht. "Ich habe letztes Mal gesehen, wie es die Profis machen. Das ist richtig beeindruckend, wenn sie an einem vorbeizischen. Aber so was muss man natürlich üben", erklärt sie.

Für Welsch heißt es deshalb: weiter ganz normal trainieren. "Ich habe keinen speziellen Ernährungsplan, aber ich trinke keinen Alkohol. Da halte ich mich absolut dran. Für mich ist das ein Leistungshemmer", schildert sie.

Und so langsam, aber sicher steigt bei ihr auch die Vorfreude auf den Towerrun. "Übers Laufen habe ich bis jetzt ganz viele tolle Kontakte geknüpft. Ich freue mich deshalb, die anderen drei Schwabo-Starter kennenzulernen", sagt sie.