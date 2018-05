Rottweil Testturm: Feuerwerk durchlöchert Membran

Thyssen-Krupp selbst hatte sich bislang zu Schäden nicht geäußert, am Mittwochabend kam im Rottweiler Gemeinderat jedoch zur Sprache, dass es durch das Feuerwerk "hunderte von Löchern" gegeben habe. Auf eine entsprechende Nachfrage aus dem Gremium bestätigte die Stadtverwaltung, dass sie von dem Schaden wisse, dieser inzwischen behoben und als Versicherungsfall reguliert worden sei.

Beim Turmfest im Oktober war während des 20-minütigen Feuerwerks-Spektakels auch eine Feuerwerksbatterie in Flammen aufgegangen und hatte eine Bühne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste eingreifen. Die Raketen sind unmittelbar am Turm hochgegangen – wie nun bekannt wurde, mit gravierenden Folgen für die Membran.

Nach der Flickarbeit soll der Kran auf dem Turm jetzt "zeitnah" abgebaut werden.