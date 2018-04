Rottweil Testturm: 79-Jährige landet im Krankenhaus

Irgendwann habe ihr Kreislauf nicht mehr mitgespielt und sie sei der Länge nach mit dem Gesicht voraus in den Schotter gefallen. Wie die Ärzte ihr sagten, werde sie wohl ein bleibendes Andenken an diesen Tag im Gesicht zurückbehalten.

Eine Rottweilerin hat die Dame, die nun über und über im Gesicht verpflastert ist, in der Helios-Klinik kennengelernt und das Geschehen an den Schwarzwälder Boten weitergegeben. Aus gutem Grund, denn sie findet: "Man sollte die Stadt Rottweil hier durchaus fordern, dass sie die Rahmenbedingungen, gerade für ältere Menschen verbessert. Sonst werden Geschichten, wie diese kein Einzelfall bleiben." Die Wartesituation am Testturm müsse dringend verbessert werden.

In sozialen Netzwerken und bei Bewertungen des Ausflugssziels "Testturm Rottweil" wird die fehlende Infrastruktur um den Turm herum ebenfalls oft bemängelt. So berichtet ein Besucher auf unserer Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Rottweil", dass ihm am Sonntag trotz Online-Ticket eine Stunde Wartezeit bevorgestanden hätte – "und das mit einem Kleinkind in der direkten Sonne". Die Familie habe deshalb auf den Besuch verzichtet.