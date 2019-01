Rottweil Test-Turm weitet Öffnungszeiten aus

Die Öffnungszeiten wurden laut Thyssen-Krupp erheblich ausgeweitet. Neben den regulären Öffnungszeiten – freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 20 Uhr sowie sonntags 10 bis 18 Uhr – wird es in den Schulferien in Baden-Württemberg und an Feiertagen sowie besonderen Tagen wie etwa der Fasnet in Rottweil erweiterte Öffnungszeiten unter der Woche geben – und zwar immer von 10 – 18 Uhr.

Im Einzelnen gestalten sich die zusätzlich geöffneten Tage wie folgt:

An Fasnacht ist der Turm am Dienstag, 5. März, geöffnet. Im April ist der Turm während der Osterferien von 16. bis 18. April sowie von 22. bis 25. April ebenfalls zusätzlich offen. Im Mai ist er am 1. und 2. Mai geöffnet, ebenso am 30. Mai.