Rottweil Test-Turm: Pleiten, Pech und Pannen

Konzern heimst reihenweise Innovationspreise ein

Auch wenn bei keinem der Vorfälle Menschen im Aufzug stecken geblieben sind und das System sich jeweils so verhalten hat, wie es das bei einer Fehlermeldung tun soll –­ für das Image eines Aufzugbauers sind solche Schlagzeilen alles andere als Politur.

Dabei steht der Testturm eigentlich als Paradebeispiel, wie ein Großprojekt laufen kann. Für die beispielhafte, innovative und über technische Standards hinausgehende Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen ist das Bauwerk gerade erst mit dem Balthasar-Neumann-Preis ausgezeichnet worden. Und mit dem Multi, einem revolutionären seillosen Aufzugsystem, das Thyssen-Krupp Elevator im Rottweiler Testturm zur Marktreife entwickelt, sammelt das Unternehmen in Serie Innovationspreise ein.

Es sind gerade diese Superlative, mit denen der Konzern und der Testturm umgeben sind, wodurch es umso schwerer fällt nachzuvollziehen, warum der Aufzugspezialist das profan erscheinende Problem mit dem Panoramaaufzug nicht in den Griff bekommt. Woran liegt’s?

Hinzu kommen Pech und Pannen, für die nicht nur der Konzern etwas kann. So hat, wie Thyssen-Krupp Elevator in diesen Tagen eingeräumt hat, das Turmfeuerwerk anlässlich der Eröffnungsparty des Bauwerks im vergangenen Oktober Hunderte von Brandflecken, die meisten mit bloßem Auge kaum zu sehen, auf der Außenhülle hinterlassen. Die Membran wird nun aufwendig repariert.

Vor Kurzem fiel eine ältere Frau, nachdem sie vom langen Anstehen in der Warteschlange in der prallen Sonne entkräftet war, auf das Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das führte zu der Frage, warum es rund um den Turm immer noch nicht ausreichend Sitzgelegenheiten oder gar ein Bistro gibt, in dem die Besucher Kraft tanken können. Dafür indes ist eher die Stadt Rottweil zuständig. Diese wiederum tut sich schwer, in die Gänge zu kommen. Notwendige Änderungen am Bebauungsplan ziehen sich bereits seit über einem Jahr hin.