Rottweil Test-Turm: Mutter und Sohn als Team beim Towerrun

"Klein, aber oho" ist das Motto von Nicole und Moritz Bantle. Gemeinsam treten die beiden beim Towerrun im Thyssen-Krupp-Turm in Rottweil an und wollen zeigen, dass auch Kinder es über die Treppen bis auf die Besucherplattform des Turms schaffen können.

Auch wenn die 41-jährige Mutter und ihr siebenjähriger Sohn die ganze Sache entspannt angehen – ganz ohne Vorbereitung geht es nicht. "Wir versuchen, unser Training gut in den Alltag zu integrieren", erzählt Nicole Bantle während des gemeinsamen Gesprächs in unserer Redaktion. "Durch die enorme Hitze in den vergangenen Wochen war das aber gar nicht so einfach", erklärt sie weiter. Doch schließlich fand das athletische Duo eine Lösung für das Temperaturproblem: Der Treppenaufstieg erfolgte auf diverse Wasserrutschen im Freibad. Besonders Sohn Moritz fand Gefallen an dieser Art des Trainings.

Zu zweit können sie sich gegenseitig anfeuern