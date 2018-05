Rottweil Test-Turm: Membranecken müssen verstärkt werden

Sprecherin: kein Desaster

Das Gespräch am Donnerstag sollte aus Sicht des Aufzugspezialisten transparent machen, was am Turm vor Monaten geschehen war und was seitdem gemacht wird. Die Botschaft, die der Konzern dabei senden will, lautet: Es ist nichts Schlimmes vorgefallen. "Für uns ist es kein großes Thema, ist es kein Desaster", so die Sprecherin.

Um sich ein Bild des Schadens zu machen, – wobei TKE es tunlichst vermeidet, von einem Schaden zu sprechen –, wurde ein Gutachter beauftragt. Dieser stellte die Feuerwerks-Situation, das Sprenkeln der Textil-Membran mit heißen Feuerwerksfunken, in einem Steinbruch nach. Mitte Februar lag die Expertise vor. Damit versucht TKE darzulegen, warum man über das Malheur nicht schon früher öffentlich informiert habe, schließlich lag das Fest Monate zurück.

Das Ergebnis: Schäden an der Textur der Membran seien keine festgestellt worden, die Stellen auf dem Glasfasergewebe sollten vorsorglich neu versiegelt werden. Das wird seitdem gemacht. Die Hälfte ist geschafft. Bis Ende Juni, so die Einschätzung, sind die Arbeiten abgeschlossen. Mit Unterbrechungen werden dann vier Arbeiter vier Monate lang nichts anderes getan haben, als Brandstellen zu versiegeln.

Schadensersatzansprüche sind zu regeln

Da im Oktober noch keine Übergabe stattgefunden hatte, sind die mögliche Schadensersatzansprüche zwischen dem Membranspezialisten Taiyo und dem Feuerwerker, einer Firma aus Deilingen, zu regeln. Der Versicherungsfall ist noch nicht abgeschlossen.

Vielleicht wird dann auch klar sein, wie es überhaupt zu diesem Missgeschick hatte kommen können. Gab es keine Bedenken im Vorfeld? Was lief schief? Testturm-Projektleiter Hardy Stimmer sagt, man habe sich auf den Pyrotechniker verlassen. Diese habe in seinem Konzept bescheinigt, es könne nichts vorfallen. Das Feuerwerk sei extra in einer Neigung von zehn Grad weg vom Turm geplant gewesen. Stimmer sagt aber auch, dass der Wind in Rottweil extrem sein könne. So auch am Abend des Feuerwerks. Etliche Raketen verließen ihre vorgesehene Flugkurve und hinterließen ihre Fracht auf der Hülle.

Die Ausbesserungsarbeiten sind mit ein Grund, warum der Kran, der auf dem Turmdach steht, ngebraucht wird und noch nicht abgebaut wurde. Die Arbeiter sind von einer Gondel aus tätig. Diese wiederum hängt am Kranhaken.

Ein anderer ist, dass Taiyo die Ecken der einzelnen Membranfelder verstärken muss. So habe sich nach einem Sturm im Frühjahr gezeigt, dass diese Stellen nicht stabil genug seien, obwohl sie gemäß Berechnungen und Windgutachen, die im Vorfeld erstellt worden sind, angefertigt worden seien. Eine Membranecke war aufgerissen, insgesamt gab es 16 schadhafte Abschnitte. Nun sollen alle Ecken aufgedoppelt werden. Damit sei man bis Herbst beschäftigt. Vor dem Winter, so die Prognose, werde der Kran jedoch wegkommen.