Rottweil Test-Turm ist bereit für Wiedereröffnung

Es locken die fantastische Aussicht von Deutschlands höchster Aussichtsplattform und die rasante Aufzugsfahrt bis in 232 Meter Höhe – wie an anderen Tagen seit der Eröffnung im Oktober 2017. Und doch dürfte ein Besuch auf dem Berner Feld in diesen Corona-Zeiten etwas besonderes werden: Teil der umfassenden Maßnahmen zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter ist die Beschränkung auf 45 Personen – 15 im Außen- und 30 im Innenbereich. Im Panoramalift, eigentlich zugelassen für bis zu 24 Personen, dürfen pro Fahrt neben dem Aufzugsführer nur drei Gäste mit in die Kabine.

Sicherheit geht immer vor