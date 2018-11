Rottweil Test-Turm: Hotel, Restaurants und Büroräume für Berner Feld?

Rottweil - Stadtverwaltung und Gemeinderat wollen auf dem Berner Feld planungsrechtlich möglich machen, was sich Investoren schon lange wünschen: Büroflächen sowie Gastronomie und Hotellerie. Der Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss nimmt sich des Themas in seiner Sitzung am Mittwoch an. Eine Woche später soll der Gemeinderat dann entscheiden.