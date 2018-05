Rottweil Test-Turm: Feuerwehr sitzt auf Plattform fest

Der Besuch des Testturms mitsamt Aussichtsplattform war Teil des 47. Freundschaftstreffens mit Feuerwehrkollegen aus Brugg am Samstag. Just als die 46 Personen umfassende Gruppe oben auf der Plattform war, fiel der Aufzug aus. Die Feuerwehr steckte auf der Plattform fest und kam zunächst nicht mehr nach unten. Der Aufzug stand von 11.25 bis 12.45 Uhr, wie Jasmin Fischer, Sprecherin von Thyssen-Krupp Elevator am Sonntag auf Anfrage bestätigte.

Nach einer gewissen Wartezeit intervenierte Stadtbrandmeister Frank Müller beim Personal des Testturms. Zwar war Müller gesagt worden, dass es lediglich eine Kleinigkeit und der Techniker inzwischen verständigt sei. Doch so lange konnte und wollte der Stadtbrandmeister nicht warten. Aus gutem Grund.

Er forderte die Mitarbeiter auf der Plattform im Testturm auf, die Feuerwehrleute mit dem Feuerwehraufzug, der eigentlich für Notfälle gedacht ist, nach unten zu befördern. Müller drängte deshalb darauf, da er die Einsatzfähigkeit der Rottweiler Wehr in Frage gestellt sah, so Müller im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Schließlich hätten sich die Führungskräfte und die Maschinisten, die in einem Notfall zügig handeln müssen, allesamt auf dem Turm befunden.