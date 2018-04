Rottweil Test-Turm: 79-Jährige landet im Krankenhaus

Rottweil - Dass es beim Testturm in Rottweil bei großem Andrang mitunter zu Wartezeiten kommen kann, ist bekannt. Diese Wartezeit kann aber für ältere Menschen zu Problem werden, wie uns jetzt eine Leserin schildert. Im Freien, vor dem gläsernen Eingangsbereich, seien nämlich viel zu wenig Sitzmöglichkeiten vorhanden, was jetzt dazu geführt habe, dass eine ältere Dame nach längerem Stehen in der Sonne kollabierte, schwer stürzte und mit schweren Gesichtsverletzungen in die Helios-Klinik gebracht werden musste. Die Stadt müsse dringend handeln, was die Gestaltung des Außenbereichs angehe, so die Forderung.