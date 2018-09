Rottweil Test-Turm: 200.000 Besucher in knapp einem Jahr

Ein weiterer Anlass, die Sektkorken knallen zu lassen? Nach inoffiziellen Angaben hat der Aufzughersteller TKE in den ersten elf Monaten des Betriebs der Besucherplattform 200.000 Besucher gezählt. Damit dürften die Erwartungen des Betreibers und der Stadt Rottweil bei Weitem übertroffen worden sein.

Der Rottweiler Oberbürgermeister Ralf Broß formulierte vor Öffnung der Plattform im Oktober vergangenen Jahres die Hoffnung, dass dadurch 100.000 zusätzliche Tagesgäste im Jahr in die älteste Stadt im Land kommen. Jetzt ist es offensichtlich das Doppelte dessen, was man erwartet hatte.

Derweil wurde eine Art Sprechklausel gezogen, die im städtebaulichen Vertrag zwischen dem Konzern und der Stadt verankert ist. Demnach sollen sechs Monate nach der Öffnung der Besucherterrasse für die Öffentlichkeit die Erfahrungen und die Nachfrage aus dem Betrieb ausgewertet werden. Der Vorhabenträger, also TKE, werde über eine Ausweitung der Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit in Abstimmung mit der Stadt entscheiden. Diese Gespräche laufen, sind aber noch nicht zu Ende geführt worden. Freilich ist es, nach den nun vorliegenden Ergebnissen, das Interesse der Stadt, diese Zeiten auszuweiten. Das ist für einen überschaubaren Zeitraum ja schon einmal geschehen. In dem Sommermonat August konnte man an sechs Tagen in der Woche mit dem Panoramaaufzug den Turm hochfahren und Deutschlands höchste Besucherplattform betreten. Ansonsten ist der Ausguck nur an drei Tagen in der Woche zugänglich.