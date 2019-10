Rottweil Taxifahrer soll Frau nach Halloween-Party im Kraftwerk belästigt haben

Darin wird geschildert, dass eine Frau am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr allein vor dem Kraftwerk stand und dort von einem älteren Mann, offenbar einem Taxifahrer, angesprochen wurde. Dieser soll angeboten haben, sie nach Hause zu fahren. Statt dies zu tun, heißt es, er habe sie in ein Waldstück in Rottweil gebracht, um sie dort sexuell zu belästigen.

Anzeige eingegangen