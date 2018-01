Rottweil Tatort: altes Feuerwehrgerätehaus

Grund zur Sorge, dass sich dort ein Verbrecher versteckt hält oder sich ein Rauschgiftlager im Gebäude befindet, besteht nicht. Spezialhundeausbildung steht am Montag auf dem Programm. Neben der Schutzhundeausbildung, die Tiere kommen bei Sicherheits- und Ordnungsdiensten der Polizei zum Einsatz, gibt es auch Weiterbildungen.

19 Hunde zählt die Hundestaffel des Polizeipräsidiums Tuttlingen, die ihren Dienstsitz in Rottweil hat. Acht der Tiere seien zusätzlich als Rauschgift-, vier weitere als Sprengstoffsuchhunde ausgebildet, teilt Pressesprecher Michael Aschenbrenner auf Nachfrage mit. Auch ein Leichensuchhund sowie ein Brandmittelsuchhund seien im Team.

Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus biete sich unter anderem wegen der Katakomben im unteren Teil sehr gut für die verschiedenen Übungen an, schildert der Fortbildungsleiter Reiner Bergmann vor Ort. Beispielsweise für die Tätersuche, die Teil der Schutzhundeausbildung ist. Acht Hundeführer mit ihren deutschen oder belgischen Schäferhunden sind dieses Mal mit dabei. Nach Möglichkeit werde jede Woche in einer anderen Räumlichkeit trainiert. Dies sei allerdings nur eingeschränkt möglich, so Bergmann. Denn so viele Gebäude stünden gar nicht zur Verfügung. "Die Feuerwehr war so freundlich, uns das alte Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung zu stellen."